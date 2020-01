O femeie a murit după ce a fost lovită de patru mașini, într-un accident în Timiș O femeie de 52 de ani a murit, miercuri seara, pe DN6, in localitatea Iosifalau, județul Timiș, dupa ce a fost lovita de o mașina și a fost proiectata pe sensul opus, unde ar mai fi fost accidentata și de alte autoturisme. Polițiștii fac cercetari la fața locului, anunța MEDIAFAX. Potrivit IPJ Timiș, accidentul a avut loc pe DN6, in localitatea Iosifalau. O mașina care mergea dinspre Timișoara spre Lugoj a lovit o femeie de 52 de ani, care traversa drumul național prin loc nepermis. Citește și: Ministrul Finanțelor, chemat la audieri! Pentru ce trebuie sa dea explicații Surse… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

