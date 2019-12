Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 60 de ani, a murit dupa ce a fost lovita de obiecte care au cazut de pe o cladire din apropierea celebrei intersecții Times Square din new York, potrivit 20minutos.es.Se pare ca femeia a fost lovita de tencuiala cazuta de pe cladire, in timp ce mergea pe jos pe trotuarul unei strazi…

- O tanara mama și-a dat viața, pentru a-și salva bebelușul dintr-un atac cumplit. Totul s-a intamplat atunci cand femeia și familia ei au fost impușcați, in timp ce se aflau in mașina. Atunci cand Poliția a ajuns la fața locului, au gasit-o pe copila pe podeaua autoturismului.

- Nicolae Robu a avut o prima reacție, astazi, in urma accidentului rutier petrecut la pasajul Jiul in noaptea de 1 octombrie, cand o femeie aflata pe trecerea de pietoni a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. Asta in condițiile in care mai mulți internauți s-au plans pe Facebook ca trecerea de pietoni…

- O femeie din India a recunoscut ca a otravit șase membri ai familiei sale in 14 ani, punandu-le cianura in mancare, relateaza India Today. Autoritațile locale au descooperit ca Jolly Thomas, in varsta de 47 de ani, a fost de fața la toate cele șase decese din familia sa. Toți cei șase membri ai familiei…

- Accident cumplit in judetul Brasov. O fetita de opt ani si o batrana au murit, iar un baietel se zbate intre viata si moarte, dupa ce un sofer vitezoman a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina pe trotuar. Acolo se aflau si cei trei, care au fost spulberati intr-o clipa.