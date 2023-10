O femeie a murit după ce a căzut din remorca unui tractor, pe o șosea din Banat Accident tragic, ieri dupa-amiaza, pe DJ 587 din județul Caraș-Severin, in zona localitații Delinești, in urma caruia o femeie a murit. Accidentul de circulație s-a produs aproape la aceeași ora cu o alta tragedie din județ, care a lasat in urma un mort și trei raniți. „Din primele cercetari s-a stabilit ca in timp ce […] Articolul O femeie a murit dupa ce a cazut din remorca unui tractor, pe o șosea din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

