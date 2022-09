Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 52 de ani din Bistrița se indrepta spre Cluj, insa nu a mai apucat sa ajunga la destinație. Șoferița a intrat pe contrasens, intrand in coliziune cu un ansamblu de vehicule, condus de un barbat in varsta de 28 de ani din Maramureș. Zi fatala astazi, pentru o femeie de 52 de ani din Bistrița.…

- Accident grav noaptea trecuta in municipiul Cluj-Napoca, unde o soferita de 53 de ani a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un parapet. Impactul a fost atat de puternic, incat masina a fost proiectata pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism, apoi s-a rasturnat, scrie ziarul local Știri…

- O femeie in varsta de 36 de ani a murit in urma unui accident rutier produs duminica pe DN 6, in localitatea Remetea Mare, dupa ce autoturismului in care se afla a intrat in coliziune cu un autotren incarcat cu fructe, a anuntat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Timis.

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, judetul Prahova. O masina condusa de un tanar de 20 de ani a lovit trei pietoni, iar un barbat a murit. O femeie este inconstienta, iar o fata de 11 ani a fost ranita. ISU si IPJ Prahova intervin, luni seara, la un accident rutier…

- O mașina a lovit duminica mai multe persoane pe o alee din curtea Manastirii Cernica. In urma impactului o femeie a murit, iar alte doua sunt ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O femeie a murit intr-un grav accident rutier, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a lovit puternic de un autotren. Primele informații arata ca tragedia s-a produs intre localitațile Bradu și Talmaciu, in județul Sibiu.

- Un șofer beat din județul Cluj este responsabil de un accident care a avut loc in aceasta dimineața la ieșire din localitatea Luna. Tanarul a patruns pe contrasens, unde ar fi intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule. „La data de 17 iunie a.c., in jurul orei 07.00, polițiștii au fost semnalați…

- Un barbat din Adjud a fost condamnat la un an distanța dupa ce, baut la volan și fara permis de conducere, a acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar pe bicicleta. In luna mai 2021, barbatul luase mașina fiului pentru a merge la un magazin unde a consumat cateva beri, dupa care, pe drumul…