O femeie a murit din cauza noului coronavirus la bordul unui avion

- O femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, din Texas, a murit din cauza COVID-19, in timp ce se afla la bordul unui avion in Statele Unite. Tanara zbura acasa dinspre Arizona și ar fi avut mai multe probleme de sanatate, iar dupa ce a urcat in aeronava nu a mai putut sa respire, scrie NBC News. Incidentul…

- O femeie a murit in timpul unui zbor din Arizona catre Texas, in urma cu trei luni, dupa ce a acuzat probleme respiratorii. Femeia suferea de Covid-19. Anuntul oficial a fost facut abia duminica, potrivit NBC News.

- ​Enzo Totti, tatal fostului jucator al echipei AS Roma, Francesco Totti, a murit, luni, la 76 de ani, din cauza complicatiilor survenite în urma infectarii cu Covid-19.Anuntul decesului a fost facut de clubul AS Roma.Lui Enzo Totti i se spunea "Seriful" si merge adeseori…

- PNL transmite un mesaj de condoleanțe, dupa ce a incetat din viața primarul in funcție al municipiului Calarași și lider al PNL Calarași, Daniel Dragulin. Primarul a murit din cauza noului coronavirus, decesul survenind in aceasta dimineața la Spitalul ”Matei Balș”, din Capitala.Citește și:…

- O angajata a Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, de 63 de ani, s-a stins din viața din cauza infecției cu COVID-19.Este vorba despre Lilia Bantaș, consultantul principal in cadrul Serviciului politici in domeniul managementului personalului medical și social.

- In Franta au fost inregistrate 6.158 de noi cazuri de infectare cu Covid-19 in ultimele 24 de ore, iar 34 de persoane au murit din cauza noului coronavirus.Numarul cazurilor de coronavirus creste in Franta, unde au fost detectate 6.158 de infectari in ultimele 24 de ore, au anuntat luni autoritatile…

- O mama impreuna cu ai ei sase copii au fost dati afara din avion de catre echipajul aeronavei, dupa ce fetita ei cea mai mica, in varsta de doi ani, a refuzat sa poarte masca. Cazul s-a petrecut miercuri, in Statele Unite, la bordul aeronavei ce apartine companiei JetBlue.

