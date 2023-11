O femeie a murit brusc după ce a luat pastile de slăbit Sfarșit tragic pentru o femeie din Australia. S-a stins din viața dupa ce a folosit pastile de slabit. Pentru ca fiica ei urma sa aiba nunta, aceasta și-a dorit sa incapa in rochie pentru ziua cea mare. Se pare ca femeii in varsta de 56 de ani i s-a prescris Ozempic și apoi Saxenda. Aceasta a reușit sa slabeasca in decurs de cinci luni de zile 16 kilograme, insa totul a luat o intorsatura dezastruoasa in momentul in care a inceput sa aiba greațuri, varsaturi și diaree, informeaza Mirror. Potrivit soțului sau, aceasta s-a prabușit in casa, iar din gura ii curgea o „substanța maro”. Acela… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

