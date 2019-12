O femeie a leșinat într-un carusel din Timișoara, după ce a constatat că hamul de protecție nu se închisese! O femeie a leșinat intr-un parc de distracții, la un centru comercial din Timișoara. Surse din ancheta spun ca nu i s-a inchis hamul de protecție in momentul in care era intr-un carusel ciocan, a notat observator.tv.Incidentul s-a produs sambata seara in parcul de distracții de la centrul comercial din Timișoara. Victima a fost preluata de un echipaj al unei ambulanțe SMURD.Este vorba despre o femeie, care s-a urcat in caruselul-ciocan. Martorii spun insa ca hamul de protecție nu s-ar fi inchis, iar femeia s-a ales cu o sperietura groaznica.Dupa ce a primit primul ajutor, victima a refuzat transportul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

