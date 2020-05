Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajați ai unui fast-food McDonald’s din Oklahoma City au fost impușcați de o femeie, dupa ce acestia i-au cerut sa paraseasca restaurantul, accesul inauntru fiind interzis din cauza epidemiei de COVID-19. Femeia a fost prinsa de polițiști la scurt timp dupa acțiune....

- O fabrica de produse medicale din orașul Cisnadie, județul Sibiu, a fost inchisa, dupa ce o angajata care avea COVID-19 a murit și alți 17 oameni au fost confirmați cu noul coronavirus. Aproape 300 de oameni...

- Noi decese in țara din cauza COVID-19. O femeie in varsta de 77 de ani din județul Covasna, se numara printre decedați. Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica, al 90-lea pacient decedat este din județul Covasna. Este vorba despre o femeie in varsta de 77 ani, internata in SJU Sfantu Gheorghe,…

- Deces 83 Femeie, 54 ani, din București. Bolnava a decedat la 45 de minute dupa prezentare in UPU- SUU București (prezentare in 29.03.2020 ora 23:45 decedat in 30.03.2020 la 0:15). Confirmata cu COVID-19 in 30.03.2020. Bolnava a mai avut internari in SUUB in perioada 03.03-10.03.2020 in Secția de Medicina…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat decesul a inca doua persoane infectate cu COVID-19, astfel ca bilanțul morților ajunge la 42. Deces 41 Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli…