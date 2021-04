Stiri pe aceeasi tema

- Pe 31 martie, o femeie de 65 de ani, din Pitești, s-a prezentat la sediul Secției de Poliție Rurala Albota, unde a predat o suma de bani, despre care a relatat ca a gasit-o in apropierea sediului Primariei Albota. Din primele verificari, s-a stabilit ca femeia a gasit suma de bani, de peste 5.000 de…

- In ziua de 31 martie a.c., o femeie de 65 de ani, din Pitești, s-a prezentat la sediul Secției de Poliție Rurala Albota, unde a predat o suma de bani, despre care a relatat ca a gasit-o in apropierea sediului Primariei Albota. Din primele verificari, s-a stabilit ca femeia a gasit suma de bani, de […]…

- O femeie in varsta de 47 de ani din judetul Giurgiu este cercetata penal pentru violenta in familie dupa ce si-a lovit tatal cu un cutit in zona abdominala, in urma unor discutii in contradictoriu legate de mostenire. „Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin 112, de catre un barbat, din comuna…

- Politistii din cadrul Poliției Municipiului Pitesti s-au autosesizat și au efectuat verificari, dupa ce mai multe imagini care surprind o persoana in timp ce zgaria diverse autoturisme parcate in zone diferite din Pitești au fost postate in mediul online. In urma activitaților desfașurate, polițiștii…

- In ziua de 14 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albota au fost sesizați cu privire la faptul ca, in noaptea de sambata spre duminica, NEACȘU GHEORGHIȚA, de 76 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Albota, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: 1,70 m inalțime,…

- O femeie de 55 de ani din Constanța a anunțat, joi, Poliția dupa ce a gasit 10.000 de euro pe jos, la intrarea intr-un centru comercial, banii fiindu-i ulterior returnați barbatului care ii pierduse, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Dupa ce a sesizat ca ii lipsesc banii din borseta,…

- Nicola Inquieto, afaceristul italian arestat la Pitesti in primavara lui 2018 si acuzat ca spala banii Camorrei prin intermediul firmelor pe care le avea in Arges, a fost condamnat, definitiv pe 8 februarie la 14 ani de inchisoare de catre Curtea de Apel din Napoli.