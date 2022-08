Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost reținuta de autoritațile din Brazilia pe motiv ca s-a folosit de o clarvazatoare iar impreuna cu aceasta și-a escrocat mama cu peste 140 de milioane de dolari, obiecte de arta, bani și bijuterii.Se pare ca victima ar fi vaduva unuia dintre cei mai importanți colecționari de arta din…

- Un tablou al unuia dintre cei mai renumiti artisti brazilieni - Tarsila do Amaral - a fost gasit ascuns sub patul unui presupus escroc care a organizat un jaf de arta de milioane de lire sterline, transmite The Guardian.

- Dupa o „vanatoare” internaționala de 9 luni, detectivii au arestat doua persoane acuzate ca au furat anul trecut 45 de sticle de vin in valoare de peste 1,6 milioane de euro dintr-un restaurant spaniol.

- O fosta regina mexicana a frumusetii din Mexic si complicele sau romano-olandez au fost arestati in Croatia dupa ce au furat sticle de vin in valoare de 1,7 milioane de dolari dintr-un hotel din Spania. Politia spaniola a anuntat ca hotii au fost retinuti dupa o urmarire de noua luni prin Europa, relateaza…

- Charles Leclerc (24 de ani), care a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 11-a etapa a Campionatului Mondial, a fost jefuit de ceasul sau, in valoare de doua milioane de euro, scrie digisport.ro Totul s-a intamplat in timp ce acorda autografe, in a doua zi a Paștelui catolic, in Italia,…

- Mai multe persoane au fost arestate intr-un dosar privind furtul dintr-un depozit al unei firme constructoare de injectoare de masini de pe teritoriul Germaniei a 40 de europaleti incarcati cu injectoare, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3,3 milioane de euro, informeaza, marti, Politia Prahova.

- Hackerii nord-coreeni se afla cel mai probabil in spatele unui atac de saptamana trecuta soldat cu furtul a 100 de milioane de dolari in criptomonede de la o companie americana, au concluzionat trei firme de investigații digitale, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tabernacul din aur in valoare de peste 2 milioane de dolari a fost furat dintr-o biserica catolica din districtul newyorkez Brooklyn, au informat duminica medii locale citate de EFE, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…