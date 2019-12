O femeie a fost ucisa de un crocodil in Indonezia, iar o alta a fost data disparuta O femeie a fost ucisa de un crocodil in Indonezia, iar o alta a fost data disparuta in urma unui atac similar petrecut in provincia Sulawesi din aceasta tara, au precizat vineri autoritatile locale, potrivit AFP. Cele doua incidente separate au avut loc joi si vineri in doua rauri invecinate din departamentul Konawe Nord, situat in sudul insulei Sulawesi. Prima victima, Nurgaya, o femeie de 48 de ani, a fost atacata joi seara de un crocodil pe cand spala rufe impreuna cu fiica sa in raul Lalindu. Cadavrul ei a fost descoperit la o distanta de circa doi kilometri in raport cu locul in care a… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

