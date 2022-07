Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 84 de ani, despre care se știa ca are probleme psihice, a fost ucisa cu bestialitate chiar de propria fiica. Trupul ei neinsuflețit a fost gasit in casa, de catre cealalta fiica a batranei. Crima la care nimeni nu s-ar fi așteptat a avut loc in provincia italiana Milano.

- Inca o descoperire de-a dreptul șocanta in Bihor! Cadavrul unui tanar de 23 de ani a fost gasit cu puțin timp in urma pe soseaua de centura a Oradei. Tanarul a fost identificat si nu este din Bihor. Iata ce au mai descoperit oamenii legii atunci cand au ajuns la fața locului, in apropierea unui supermarket!

- Un cioban, in varsta de 65 de ani, a fost gasit fara suflare la o stana din localitatea Buzd, in Sibiu. Primele informații arata ca un tanar de 26 de ani este principalul suspect al crimei. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de un barbat care a sunat de urgența la 112. Oamenii legii au intervenit…

- Emily Rogers, o tanara mama, in varsta de 23 de ani, a fost ucisa cu sange rece de fostul iubit. Trupul neisuflețit a fost infașurat intr-un covor și aruncat intr-o padure. Barbatul vinovat a fost arestat de oamenii legii și risca sa fie condamnat la 60 de ani de inchisoare pentru crima.

- Senzorii de fum au alertat, marți dimineața, persoanele care locuiesc intr-un imobil de pe Calea București din municipiul Pitești, iar un locatar care a ieșit sa vada ce se intampla a descoperit trupul neinsuflețit al unei femei incendiate pe scara blocului, informeaza Obiectiv de Argeș . Alertate de…

- Scene ingrozitoare intr-un bloc din Argeș! O femeie in varsta de 58 de ani din Pitești a fost gasita carbonizata in scara unui bloc. Iata ce au descoperit polițiștii chiar langa trupul acesteia!

- O femeie de 82 de ani a ars de vie, dupa ce a dat foc unor crengi, in județul Huneodara. Trupul neinsuflețit al persoanei a fost descoperit de pompieri, dupa stingerea incendiului. Iata cum s-a intamplat totul!

- Jade Marsh, in varsta de 27 ani, a fost ucisa cu sange rece de fostul ei soț, dupa ce a luat decizia de a incheia relația, in Uk. Tanara era mama a patru copilași și și-a gasit sfarșitul in mainile barbatului orbit de gelozie. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de polițiști sub mai multe haine. La…