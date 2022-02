Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit relatarilor martorilor, femeia in varsta de 32 de ani ar fi fost lovita cu un cuțit de mai multe ori in zona inimii si a feței chiar de fostul iubit, care ar fi pandit momentul ca ceilalți trei copii sa plece de acasa.Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, decat sa constate…

- O crima terifianta a ingrozit orașul Giurgiu, acolo unde un barbat și-a injunghiat mortal soția, iar mai apoi, a parasit domiciliu. Cei care au alertat autoritațile au fost niște rude ale femeii, care au declarat ca femeia a fost atacata de barbat. La fața locului au intervenit medicii, dar din pacate,…

- Un barbat in varsta de 48 ani, din Targu-Neamt, a fost injunghiat de sotie in urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat, joi, ca victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale."Din…

- Tragedie in județul Iași, unde un barbat de 41 de ani și-a ucis mama cu un topor. Totul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi, atunci cand femeia de 75 de ani a fost omorata. Barbatul a luat un topor și a decapitat-o pe cea care i-a dat viața. Femeie decapita de fiul ei […] The post Crima infioratoare…

- O femeie in varsta de 68 de ani, din localitatea Dumbraveni, județul Vrancea a avut parte de un sfarșit tragic. Batrana a fost gasita moarta intr-o fantana cu o adancime de 25 de metri. Soțul ei o declarase decedata, dupa ce aceasta nu s-a mai intors acasa de cateva zile.

- O femeie a cerut sprijinul jandarmilor, fiind agresata de sotO femeie in varsta de 43 de ani a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni, fiind agresata fizic de sotul cu care se afla in proces de divort.Oficial de la IJJ Tulcea O femeie in varsta de 43 de ani a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni,…

- O alta crima infioratoare a cutremurat Romania dupa moartea Antoniei, fetița ucisa cu sange rece de tatal vitreg. De aceasta data, o fetița de doar 2 luni a fost ucisa cu salbaticie de tatal natural, in timp ce surioara ei geamana se lupta pentru viața. Tragedia a avut loc in Roman, acolo unde un barbat…