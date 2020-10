O tanara a fost lovita și amenințata de catre fostul concubin, un barbat in varsta de 52 de ani. Acesta ar fi lovit-o și ar fi amenințat-o cu un cuțit chiar in fața mamei sale. Intregul scandal a avut loc in Galata. Norocul femeii a fost faptul ca oamenii au sunat la 112 pentru a cere sprijinul poliției. Agresorul a fugit de la locul faptei insa la scurt timp, a fost gasit și reținut. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și lipsire de libertate in mod ilegal, au transmis reprezentanții IPJ Iași.…