Stiri pe aceeasi tema

- Patru masini au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata la Mediaș, județul Sibiu. O femeie de 63 de ani e ranita.Potrivit Poliției, șoferul unei mașini a intrat intr-o intersecție fara sa dea prioritate unui alt autoturism condus de un barbat de 65 de ani din Motiș. Citește…

- S-a suparat pe fostul concubin și s-a gandit sa-i dea o lecție, fara sa se gandeasca ca intreg scandalul provocat poate avea consecințe. Ieri, o femeie de 35 de ani din localitatea Moroda s-a dus la casa fostul concubin din comuna Zarand. Ea a sustras mai multe haine și a spart oglinda fostului iubit.…

- Soferului TIR-ului care a provocat marti accidentul de pe DN 7 a fost sanctionat contraventional, dupa ce Politia si reprezentantii RAR au constatat ca folosea anvelope cu uzura peste limita legala potrivit Agerpres De asemenea, a fost retras certificatul de inmatriculare al capului tractor, a informat…

- „DN7, la intrarea in Talmaciu dinspre Valcea. Accident rutier in care sunt implicate un TIR, un autocar și un turism. Trafic blocat total!”- era anunțul IPJ Sibiu la ora 8.12 minute, marți dimineața. Read More...

- Pompierii din Timiș au intervenit in aceasta dimineața pentru lichidarea unui incendiu la o locuința in localitatea Belinț. In acest moment, se lucreaza pentru inlaturarea efectelor negative ale incendiului. La locul intervenției s-au deplasat de urgența trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD…

- Ziarul Unirea O femeie a vandalizat mai multe mașini și a cauzat pagube de mii de lei. Motivul: Autoturismele erau parcate pe trotuar, dar și pentru ca sunt poluante O femeie a vandalizat mai multe mașini și a cauzat pagube de mii de lei. Motivul: Autoturismele erau parcate pe trotuar, dar și pentru…

- O femeie de 54 de ani din Cluj Napoca a vandalizat noua mașini, provocand pagube de peste 34.000 de lei. Motivul: acestea erau parcate pe trotuar, relateaza știridecluj.ro. Femeia a fost identificata abia acum, deși mai mulți locuitori de pe strada Vasile Lucaciu din Cluj-Napoca au facut plangeri la…

- In urma cu cinci ani de zile, votanții de la Botoșani, dar și din țara, s-au mobilizat sa iasa la vot din fața televizoarelor. Pe fondul unei revolte generale fața de cum erau tratați frații romani din Diaspora, care au stat la cozi kilometrice degeaba, cei din țara au ieșit masiv și au votat candidatul…