- In data de 29 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au prins in flagrant delict o persoana banuita de comiterea infracțiunii de talharie calificata, comisa pe strada 22 Decembrie 1989, din Jibou. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit ca, aseara, la ora 20:10, in timp ce…

- La data de 28 octombrie a.c., politistii de combatere a criminalitații organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat 14 perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic…

- Politistii din Neamt au intocmit un dosar penal pentru raspandirea de informatii false dupa ce o persoana a afirmat, intr-un live pe Facebook, ca spitalul modular ATI de la Piatra-Neamt este gol. „Urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini in care o persoana prezinta informatii cu privire la…

- Polițiștii ieșeni efectueaza cautari pentru gasirea unei minore, de 12 ani, din comuna Romanești. FLOREA ADELINA IOANA a plecat de domiciliu, astazi 02 septembrie 2021 , in jurul orei 13.00 și nu a mai revenit. Semnalmente: 1,50 m inalțime, aproximativ 45 de kg, ochi caprui, par șaten, ten deschis,…

- La sediul Sectiei 2 Politie Urbana Iasi s-a prezentat o femeie, care a predat politistilor un portofel in care erau aproape 2.000 lei si documente. Aceasta le-a declarat politistilor ca a gasit portofelul pe un trotuar, pe strada Pacurari, din municipiul Iasi. „La scurt timp, la sediul Sectiei 2 Politie…