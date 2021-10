Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care pretindea ca este avocat, arhitect sau specialist in fonduri europene a fost retinuta pentru cinci infractiuni de inselaciune, cu un prejudiciu estimat la peste 80.000 de lei, dupa ce Politia Capitalei a efectuat perchezitii la sediul a doua societati comerciale administrate de aceasta.

- Administratorul a doua societati comerciale din Capitala a fost retinut pentru savarsirea a cinci infractiuni de inselaciune, de pe urma carora a obtinut circa 80.000 de lei. Doua perchezitii au fost efectuate, luni de catre politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

- PERCHEZIȚII la Alba Iulia: Acuzații de fals in acte cu documente pentru fonduri europene, depuse la un minister Polițiștii din Alba au efectuat miercuri, 29 septembrie, doua percheziții, in Alba Iulia, pentru a obține probe in cadrul unui dosar penal in care sunt investigate posibile fapte de fals material…

- O femeie din Galati a fost trimisa in judecata dupa ce a obtinut mii de euro de la persoane carora le-a promis angajarea in sistemul medical, potrivit news.ro.Ea a indus in eroare victimele, lasandu-le sa creada ca poate influenta concursurile pentru posturile de asistent medical, infirmier si sofer…

- Are numai 22 de ani, dar vrea sa devina specialist in fonduri europene, de aceea s-a inscris la facultatea care sa il ajute in acest sens. Nu a renunțat la pasiunea sa, cea de dansator, cu care se mandrește.

- Sunt mulți fermieri din Maramureș care au accesat fonduri europene, banii fiind obținuți cu respectarea unor condiții. Tocmai aceste condiții sunt acum verificate de catre Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș. „In acest moment se desfașoara, impreuna cu cei de la APIA,…

- Valoarea estimata a contractului este de 26.353.297 de lei, fara TVA, finanțarea fiind asigurata atat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, cat și din bugetul forului administrativ județean

- Urșii din Romania vor fi numarați cu ajutorul probelor ADN. Recensamantul, finanțat cu bani europeni, va incepe anul viitor. La final va rezulta o harta a zonelor in care traiesc urșii, dar și a celor in care exista interacțiune cu oamenii. Ministrul Mediului spune ca metoda este o premiera științifica,…