O femeie a fost reținută de polițiști pentru că și-ar fi înjunghiat concubinul O femeie de 46 de ani din localitates Sarbi, județul Maramureș a fost reținuta de polițiști, fiind suspecta ca și-a injunghiat concubinul. Totul a pornit de la gelozia femeii din cauza ca barbatul era cu 10 ani mai tanar ca ea. Politistii chemati la fata locului l-au gasit pe acesta intins pe o canapea, avand doua plagi injunghiate in zona pieptului. O femeie din judetul Maramures a fost retinuta, fiind cercetata pentru infractiunea de omor. Ea este suspectata ca si-a injunghiat concubinul cu zece ani mai tanar, pentru ca era geloasa pe acesta. Potrivit datelor furnizate de Politia judeteana Maramures,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din satul Sarbi a fost retinuta de politisti pentru 24 de ore, fiind banuita de injunghierea unui barbat, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma.

- Duminica, 13 noiembrie, in jurul orei 14.00, polițiștii rutieri au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.N. 18, in localitatea Tisa. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 20 de ani din Rona de Sus, aflat la volanul unui autoturism pe D.N. 18, localitatea…

- Cadavrul unei femei a fost gasit, vineri, in padurea situata in extravilanul localitatii Balota, judetul Mehedinti, politistii constatand ca trupul femeii prezenta lovituri la cap. Victima a fost identificata ca fiind o femeie de 40 de ani, care a fost data disparuta de catre concubinul ei in urma cu…

- Caz șocant la Craiova! Un tanar de 20 de ani a fost prins drogat in trafic. Oprit de polițiști, baiatul și-a chemat mama, care a venit și ea tot drogata, la volanul mașinii pe care o conducea. O femeie in varsta de 37 de ani și fiul acesteia, in varsta de 20 de ani, ambii din Craiova, sunt cercetați…

- La data de 21 octombrie 2022, polițiștii Postului de Poliție Valea Lunga au fost sesizați de catre o femeie de 68 de ani, din comuna Valea Lunga, cu privire la faptul ca a fost agresata de fiul ei. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in 20 octombrie 2022, pe fondul consumului…

- Ieri, 15 septembrie, polițiștii baimareni au luat masura reținerii pentru 24 de ore fața de o femeie de 33 de ani din Baia Mare. Aceasta este cercetata sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. In fapt,…

- Ieri, in jurul orei 18:00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3, in apropierea localitatii Baneasa.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre 2 autoturisme, conduse de 2 barbati, de 72 de ani, respectiv,…

- In urma activitaților de investigare desfașurate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, femeia care apare in imagini a fost audiata și s-a stabilit faptul ca agrsiunea a avut loc in luna mai a acestui an. Poliția a mai anunțat ca a fost emis ordin de protecție…