O femeie a fost răpită în miezul zilei în București O femeie a fost rapita in miezul zilei in București. O persoana a sunat la 112 pentru a semnala faptul ca o femeie a fost bagata cu forța intr-o mașina. Mașina a fost in cele din urma identificata. Persoanele au fost depistate de asemenea, fiind conduse la audieri. „Prin apel 112 o persoana a sesizat ca a observat cum o femeie ar fi fost introdusa, cu forța buna, intr-un autoturism. Pe baza informațiilor oferite de martor, Secția 24 Poliție a demarat verificari in vederea depistarii autoturismului și identificarii persoanelor”, transmite Poliția Capitalei. The post O femeie a fost rapita in miezul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

