O femeie a fost prinsă conducând la două ore după ce îi fusese luat permisul. Ce alcoolemie avea Polițiștii s-au confruntat, recent, cu un caz de-a dreptul incredibil. Protagonista situației ajunse in atenția oamenilor legii a fost o șoferița in varsta de 54 de ani. Mai exact, e vorba despre o femeie de 54 de ani, din comuna Plaieșii de Jos. Ea a fost prinsa la volan pe un drum din Tusnad, la […] The post O femeie a fost prinsa conducand la doua ore dupa ce ii fusese luat permisul. Ce alcoolemie avea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

