- Pandemia a adus multe modificari asupra vieții oamenilor, asupra sistemelor de valori cu care am fost obișnuiți, dar nu inceteaza sa influențeze anumite situații. De puțin timp, o femeie a fost obligata sa nasca in fata unui spital care a refuzat sa o primeasca din cauza COVID Tanara, in varsta de 28…

- Un barbat aflat langa intrarea Spitalului General Dr. Manuel Velasco Suarez, din Huixtepec, Mexic, a inregistrat miercuri dimineața momentul in care un grup de cadre medicale au inconjurat-o pe gravida și au ajutat-o ​​nasca, in timp ce statea in picioare, relateaza Daily Mail . O femeie in varsta de…

- Miercuri a inceput vaccinarea anti-Covid la centrele rezidențiale din Gherla. In prima etapa au fost cuprinși 90 de angajați și beneficiari de la Caminul de Persoane Varstnice, Unitațile de tip Familial și Centrul de Recuperare și Reabilitatare Neuropsihiatrica. Doua echipe mobile cu medic și asistente…

- Minunea s-a intamplat atunci caci artistul și-a revenit miraculous, așa spera sa se intample și acum familia sa. Mai ales ca artistul nu a ajuns la spital in stare grava, doar cu oboseala și tuse. „Speram sa iasa testul negativ cat de curand zilele acestea si sa poata sa se intoarca acasa. Nu este…

- Carambol cu 3 mașini la Darmanești. Victimele au rani ușoare. Un accident rutier in care au fost implicate 4 mașini s-a produs in aceasta dimineața la Darmanești, zona Pentarom. Au intervenit pompierii cu o autospeciala de intervenție, o ambulanța SMURD și in sprijin a sosit și un echipaj din cadrul…

- O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa naștere. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu SARS-CoV-2, potrivit Mediafax. Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in…

- O pacienta din Italia a ajuns la spital cu o tumoare uriașa, dupa ce a evitat sa mearga la un control medical din cauza pandemiei de Covid-19. Femeia a ajuns la spital, acolo unde a fost operata de urgența, informeaza DPA.

