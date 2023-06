Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost luata sambata dupa-amiaza de viitura, in apropiere de satul Albesti Ungureni, localitatea Albești, judetul Arges, Localnicii au reușit sa o scoata din apa, moment in care femeia se afla in stop cardio-respirator. Un echipaj SMURD ajuns la fața locului a efectuat manevre de resuscitare,…

- Avertizare imediata COD PORTOCALIU de vijelii in Alba: Averse torențiale, descarcari electrice și grindina. Localitațile vizate Avertizare imediata COD PORTOCALIU de vijelii in Alba: Averse torențiale, descarcari electrice și grindina. Localitațile vizate Meteorologii ANM au emis marți, 30 mai, o noua…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o avertizare Cod galben si portocaliu de furtuni, ploi torentiale si grindina pentru mai multe judete din Romania. Potrivit meteorologilor, in mai multe judete din tara se vor semnala instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- ISU Arad a emis un nou cod portocaliu de averse torențiale care este valabil astazi 27.05.2023, in interval orar 15:20 – 16:30. Se vor semnala averse... The post Cod portocaliu de averse torențiale pentru 25 localitați din județul Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .