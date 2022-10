O femeie de 49 de ani a fost injunghiata mortal, sambata seara, in locuinta sa din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, apelul la 112 fiind facut de fiul acesteia, in varsta de 14 ani. In casa se mai afla si sotul femeii, acesta fiind in prezent in custodia politistilor.

