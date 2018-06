Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Mircea Negulescu respinge informatiile potrivit carora ar fi facut un denunt la adresa sefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Intr-o interventie in exclusivitate la Realitatea TV, magistratul poreclit Portocala l-a acuzat pe ministrul Justitiei ca a intrat intr-un joc al manipularii si…

- Azi dimineața, in jurul orei 8:15, polițiștii rutieri din Campia Turzii au depistat un barbat, de 53 de ani, din Campia Turzii, in timp ce conducea un autobuz pe strada Parcului, din municipiu, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Read More...

- Actrita Margot Kidder, cunoscuta in primul rand pentru rolul Lois Lane pe care l-a jucat in filmele ''Superman'' din anii '70 si '80, a murit la varsta de 69 de ani, a anuntat luni o casa de pompe funebre din Montana, citata de Reuters. Casa de pompe funebre Franzen-Davis…

- La data de 20 aprilie 2018, in jurul orei 23.47, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 57 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un camion, pe strada Vasile Goldiș din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Un tata mergea pe strada alaturi de fiul sau cand, la un moment dat, in drumul lor a aparut un batran sarac, ce vindea oua. Atunci, barbatul i-a dat copilului sau cea mai tare lecție de viața!

- Meteorologii au emis, sambata dup-*amiaza, atentionari cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita, Arges, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj, valabile pana la ora 23:30.

- Ministrul Mediului a lansat, joi, Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Rabla) si Programul Rabla Plus. Cuantumul primei de casare pentru Programul „Rabla Clasic” va ramane, in 2018, la 6.500 de lei pentru fiecare autovehicul uzat, mai vechi de opt ani, dat spre casare.…