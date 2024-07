Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost gasita moarta, cu urme de violența, marți, seara, intr-un cabinet stomatologic din Braila. Polițiștii și procurorii fac cercetari, potrivit Antena 3. Marți seara, in jurul orei 21:25, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca, pe strada General Eremia Grigorescu…

- O femeie de 34 de ani din satul Moscu a fost gasita moarta, pe 4 iulie, in casa in care locuia, cu un cutit infipt in piept, relateaza agenția News.ro, care citeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Galați. Princpalul suspect este concubinul femeii,Femeia a fost gasita de un barbat care a sunat la 112…

- Femeia, in varsta de 35 de ani, a fost gasita moarta, vineri, intr-o camera a unui hotel din centrul municipiului Pitești, iar primele date din ancheta deschisa de politie arata ca pe trupul acesteia nu se observa semne de violenta, relateaza News.ro și Ziarul Argeșul.„Politistii din cadrul Politiei…

- O femeie a fost gasita moarta la Berlin, dupa ce, se spune, ea a ieșit din casa ca sa fumeze, dar apoi nu s-a mai intors. Rudele au anunțat dipariția ei și, potrivit poliției, exista indicii ca a fost ucisa de un copac, scrie Bild.Poliția a gasit o femeie moarta in Berlin-Rahnsdorf, duminica spre luni…

- Sunt verificari interne la Poliția din Braila, dupa ce o femeie care a sunat disperata dupa ajutor la 112 a fost gasita moarta in casa, dupa 24 de ore de la apel. Aceasta nu a apucat sa le dea adresa agenților, care spun ca au cercetat zona, dar nu au reușit sa identifice locul de unde a fost dat telefonul.

- Acum cateva minute, Poliția a fost sesizata prin intermediul serviciului unic 112, precum ca pe str. Doina și Ion Aldea Teodorovici din capitala, un angajat al Intreprinderii municipale „Spații Verzi” a depistat cadavrul unei femei.

- Joi, 18 aprilie 2024, in jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați... The post SINUCIDERE? Femeie din Satu Mare, gasita moarta in casa first appeared on Informatia Zilei .