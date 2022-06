O femeie a fost găsită decedată în locuinţa sa. Dosar penal pentru omor O femeie de 87 de ani a fost gasita duminica moarta in locuința sa din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Potrivit polițiștilor, moartea ar fi fost violenta, informeaza Mediafax. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din Vulcan au fost sesizați duminica despre faptul ca o femeie in varsta de 87 de ani este decedata in locuința sa. „Dupa […] Articolul O femeie a fost gasita decedata in locuinta sa. Dosar penal pentru omor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

