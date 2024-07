Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Noua Zeelanda va petrece doua luni dupa gratii pentru ca si-a surpaalimentat cainele. Nuggi a ajuns sa cantareasca aproape 54 de kilograme, avand nevoie de trei pauze pentru a parcurge o...

- Judecatoria Craiova a condamnat la un an si sase luni de inchisoare o femeie de 38 de ani, din comuna doljeana Bucovat, recidivista, acuzata de comiterea infractiunii de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, femeia a furat un portofel in care erau 3.000 de lei, dar si carduri si documente. Furtul…

- Justitia din Belarus a condamnat o femeie la sase ani de inchisoare pentru transferul de bani catre un grup de voluntari belarusi care lupta in Ucraina de partea acesteia, afirma organizatia pentru drepturile omului Viasna, citata marti de agentia EFE.

- Ieri, 11 iulie a.c., politistii din diverse structuri ale Politiei Judetului Constanta au pus in aplicare mai multe mandate de executare a pedepselor, vizand persoane cautate pentru diferite infractiuni.Printre acestea se numara o femeie in varsta de 25 de ani, condamnata la un an si opt luni de inchisoare…

- O femeie din Hamburg a fost condamnata la inchisoare pentru ca i-a ”insultat” pe violatorii migranți ai unei fete de 14 ani. Ea a primit o pedeapsa mai mare decat violatorii. 8 din cei 9 violatori in grup au fost eliberați fara a fi condamnați. Femeia este doar una dintre cele 140 de persoane investigate…

- Miercuri, 19 iunie, in Alba, e COD PORTOCALIU. Valul de caldura se va intensifica pe raza intregului județ, unde se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta data, cu maxime intre 33 și 37 de grade. Va fi canicula și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatura-umezeala…

- O femeie primar dintr-un oraș din vestul Mexicului a fost impușcata mortal luni, au declarat autoritațile. Totul s-a intamplat la doar cateva ore dupa ce țara și-a ales prima femeie președinte. Yolanda Sanchez Figueroa, primarul orașului Cotija din statul Michoacan, se intorcea de la o sala de sport…