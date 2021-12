Caz șocant in Sibiu! O femeie s-a trezit cu frații ei in casa, la scurt timp dupa miezul nopții. Cei doi barbați au sechestrat-o și au batut-o cu bestialitate ore in șir. Femeia a reușit sa puna mana pe telefon pentru a suna la Poliție de abia dupa ce cei doi agresori au parasit locuința. Iata in ce stare este femeia acum și cum s-a intamplat totul!