Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost batuta cu salbaticie pe strada Iuliu Maniu din Arad, in Joia Mare, de un necunoscut, in fața a zeci de martori care nu au intervenit. Victima, angajata a Primariei Arad, a ajuns la spital cu fractura de șold. Agresorul este un recidivist eliberat condiționat la finalul anului trecut…

- O femeie de 35 de ani din zona gatului a fost injunghiata in plina strada la Sangeorz-Bai in zona gatului, in cursul zilei de ieri. Femeia a fost transportata de urgența la spital și au fost primite informații in legatura cu starea sa de sanatate. Conform purtatorului de cuvant de la Spitalul Clinic…

- Mai multe echipaje de Politie si jandarmi au intervenit, dupa ce a izbucnit un scandal pe o strada din Sintesti, mai multe persoane adresandu-si amenintari si injuraturi. O femeie a fost lovita si i s-a furat un telefon mobil, fiind deschis un dosar penal. Patru dintre participantii la scandal au fost…

- Un cetatean roman de 31 de ani, care a impuscat un sofer, in plina strada, la Iasi, a fost depistat și reținut pe teritoriul țarii noastre.Agresorul a disparut imediat dupa atac, scrie poliția din Romania.

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din Falești, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea a doua furturi. Potrivit Poliției, primul caz s-a intamplat pe 9 ianuarie. O femeie de 69 de ani a alertat oamenii legii pe faptul ca, in timp ce se deplasa pe o strada din oraș, o persoana necunoscuta,…

- Joi, 25 ianuarie 2023, in jurul orei 13,20, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizata de catre o femeie de 68 de ani, din Ocna Mureș, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din oraș, a fost impinsa de catre un tanar, care i-a sustras poșeta in care avea […] The post Minor de 16 ani…

- Bataie in traficul din București, dupa o incadrare greșita in trafic. Un barbat și o femeie au coborat dintr-o mașina și au sarit pe un șofer, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea”, a spus martorul care a filmat bataia. Unul dintre agresori…