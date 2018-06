Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Mangalia, batuta cu ranga in plina strada, de catre un cuplu. Conflictul a pornit in urma cu doi ani, cand femeia a achiziționat un teren de 34 de metri patrați langa casa in care cei doi agresori locuiesc, pentru a construi un imobil. Poliția a dechis dosar penal in cauza. Ultimul episod,…

- O femeie a fost batuta in plina strada, in Mangalia Cei acuzati de loviri sunt fostul sef al unui circ si iubita acestuia.Individul a mai facut un scandal in urma cu cativa ani. Atunci, a batut un politist si i ar fi amenintat pe inspectorii ANAF ca i da hrana la lei.Cititi continuarea pe kanald.ro.…

- O femeie a fost batuta, chiar pe strada, de concubinul ei. Scenele de agresiune au avut loc in orașul Saveni, județul Botoșani. Un echipaj de jandarmi a salvat-o pe victima din mainile bataușului care a fost incatușat.

- Un material video, filmat cu telefonul mobil, starneste indignare pe internet dupa ce InfoCs.ro, redactia careia i-a fost trimis, l-a publicat alaturi de textul celui care a realizat filmuletul. In video, se vede cum o femeie in varsta este batuta in plina strada de o vecina de bloc. „Este strigator…

- O tanara din India a trecut prin momente de coșmar, dupa ce a fost atacata in plina strada, ziua, de nu mai puțin de 8 barbați. Nepasatori, agresorii se distreaza de minune in timp ce ii rup fetei hainele de pe ea. Intreaga intamplare a fost filmata, iar imaginile au ajuns virale pe internet.

- Un barbat a incercat sa violeze o femeie in plina strada, chiar sub ochii trecatorilor. Mai grav este faptul ca foarte mulți oameni au trecut nepasatori pe langa cei doi și nimeni nu a sunat la 112. Situația scandaloasa a avut loc in municipiul Pașcani, Romania, scrie realitatea.net.

