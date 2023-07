O femeie a fost arestată preventiv pentru că și-a lovit soacra O femeie in varsta de 30 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce, pe fondul consumului de alcool, a lovit-o pe mama iubitului sau, deși impotriva ei fusese emis in februarie un ordin de protectie. „In seara zilei de 4 iulie 2023, poliția a fost sezizata despre faptul ca o […] Articolul O femeie a fost arestata preventiv pentru ca și-a lovit soacra a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

