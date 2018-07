O femeie din Arabia Saudita a fost arestata, dupa ce a incalcat una dintre interdicțiile majore din aceasta țara. Tanara s-a aventurat pe scena și l-a imbrațișat pe starul de sex masculin in timpul concertului susținut de acesta. Majid al-Mohandis canta la un festival din orașul Taif, in momentul in care femeia a fugit pe scena și l-a luat in brațe, relteaza BBC News. In imaginile video se observa cum personalul de securitate incearca sa ia femeia de pe artist. Mohandis, denumit și „prințul muzicii arabe”, a refuzat sa comenteze acest incident. Cantarețul, nascut in Irak și care are și cetațenie…