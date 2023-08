Stiri pe aceeasi tema

- Procuroarea care l-a acuzat pe Donald Trump de incercare de a obtine modificarea rezultatului alegerilor prezidentiale din 2020 in statul Georgia a propus miercuri ca procesul fostului presedinte si a celor 18 coacuzati sa inceapa pe 4 martie 2024, relateaza AFP.

- Un judecator federal a respins procesul de defaimare intentat de Donald Trump impotriva CNN, in valoare de 475 de milioane de dolari, in care fostul presedinte sustinea ca descrierea de catre postul de televiziune a fraudarii alegerii sale drept "marea minciuna" l-a asociat

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa prezidentiala din anul 2024, este vizat de acuzatii suplimentare in procesul privind gestionarea documentelor clasificate in resedinta sa din statul Florida.Echipa procurorului special Jack Smith a depus joi o solicitare de actualizare a acuzatiilor…

- O bunica in varsta de 51 de ani care si-a abandonat nepoata pe un aeroport din Statele Unite pentru a se imbarca intr-un zbor catre Honduras a fost arestata de politie, a anuntat un purtator de cuvant al aeroportului din Houston, statul Texas, relateaza AFP.

- O femeie de 46 de ani a fost arestata preventiv, dupa ce pe fondul unor certuri, a imbrancit-o pe soacra sa, iar aceasta a cazut, s-a lovit la cap si a murit, informeaza marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres."Din cercetarile efectuate de politistii…

- Guvernatorul Floridei a facut miercuri seara in cele din urma mult așteptatul pas care il transforma automat in cel mai important rival al lui Donald Trump in lupta pentru obținerea nominalizarii republicane in vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, scriu New York Times, Associated Press…

- Legendarul actor, in varsta de 79 de ani joaca, joaca rolul unui om de afaceri lacom și meschin din Texas, care ajunge sa orchestreze zeci de crime ale unor persoane de culoare pentru a-și atinge scopurile. "Am devenit mult mai constienti, dupa moartea lui George Floyd, de acest rasism sistemic si…