Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Arizona a fost arestata si acuzata de hartuire, dupa ce i-a trimis nu mai putin de 65.000 de mesaje unui barbat pe care il cunoscuse online. Jacqueline Ades i-a spart apoi casa si a facut o baie in cada acestuia, relateaza ABC News. Jacqueline l-a cunoscut pe barbat pe un site de dating,…

- Locuinta din Los Angeles a Rihannei a fost tinta unei spargeri, insa cantareata originara din Barbados nu era acasa cand a avut loc incidentul, potrivit tmz.com. Eduardo Leon, originar din districtul american Orange, a fost retinut, joi dimineata, pentru hartuire, dupa ce autoritatile au descoperit…

- Cei doi se cunoscusera pe un site și au ieșit la o intalnire, in 2017, scrie antena3.ro. Dupa prima intalnire, femeia a inceput sa il harțuiasca zilnic pe barbat cu sute de mesaje. Citeste si Caz socant in Oradea. O femeie a fost sechestrata si violata de un cuplu Anul trecut, cand…

- Jacqueline Ades i-a trimis unui barbat peste 65.000 de mesaje, in decursul a cateva luni, uneori peste 500 de mesaje intr-o singura zi, și i-a spart casa. Cei doi se cunoscusera pe un site și au ieșit la o intalnire, in 2017. Dupa prima intalnire, femeia a inceput sa il harțuiasca zilnic pe…

- O femeie din Arizona, SUA, a fost arestata și acuzata ca l-a urmarit și harțuit pe un barbat pe care il cunoscuse online. Jacqueline Ades i-a trimis acestuia peste 65.000 de mesaje, in decursul a cateva luni, uneori peste 500 de mesaje intr-o singura zi, și i-a spart casa, scrie ABC News.

- Expoziția are ca tema centrala „reeducarea”, punctul culminant al violenței detenției politice in perioada comunista. Picturile lui Paul Hitter vorbesc despre tortura fizica și psihologica și despre trairile profunde ale deținutului in momentele cele mai dificile, iar fiecare lucrare are la baza marturia…

- O femeie din Statele Unite a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism operat de Uber, care rula in modul autonom, informeaza New York Times. Este primul incident de acest gen.Incidentul s-a petrecut in localitatea Tempe, din statul Arizona.

- O femeie din Statele Unite a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism operat de Uber, care rula in modul autonom, informeaza New York Times. Este primul incident de acest gen, adauga sursa citata, scrie digi24.ro.Incidentul s-a petrecut in localitatea Tempe, din statul Arizona.