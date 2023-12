Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața intre Sebiș și Buteni. Un șofer a pierdut controlul volanului, iar mașina a ieșit in decor. In autoturism se aflau trei persoane, dintre care o femeie a ramas incarcerata și in stare de inconștiența. La fața locului au sosit un echipaj de la…

- Eveniment Accident rutier tragic / Doi barbați au murit, iar o femeie, in stare grava, a fost transportata la un spital din București decembrie 4, 2023 22:48 In n aceasta seara, pe DJ 503, pe raza localitații Moșteni, a avut loc un eveniment rutier tragic. Dupa ce un autoturism s-a rasturnat, doi…

- ACCIDENT pe DN 7. Un șofer din Vințu de Jos a intrat cu masina in autoturismul care circula in fata sa. O femeie a ajuns la spital Un accident rutier s-a produs duminica, 4 decembrie, pe drumul național DN 7, intre Oraștie și Sebeș. Un șofer din Vințu de Jos a intrat cu mașina in autoturismul care circula…

- Un accident rutier, soldat cu trei persoane ranite, a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Nima. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua ambulanțe, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și Detașamentului Dej cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, dar și polițiștii.…

- UPDATE: In jurul orei 20, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente o pacienta de 32 de ani, din Barlad, pieton, victima unui accident rutier. La admisia in CPU, pacienta este conștienta, stabila hemo-dinamic și respirator. Prezinta o contuzie toracica și traumatism cervical. In momentul de fața…

- Accident rutier miercuri pe Centura Lugojului. Doua mașini s-au ciocnit violent, in care se aflau doar șoferii. O femeie a ramas incarcerata și a ajuns la saital in stare de inconștiența.