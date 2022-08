Stiri pe aceeasi tema

- Walter Primrose si sotia sa, Gwynn Morrison, ambii cetațeni americani nascuti in 1955, au fost arestati vineri in Hawaii, fiind inculpați in SUA intr-un dosar marcat de suspiciunea de spionaj pentru „furt de identitate”, dupa ce au trait timp de 35 de ani sub numele unor bebelusi decedati, relateaza…

- Evenimentul, organizat ȋn somptuoasa cladire istorica Royal Automobile Club (RAC), ȋn Pall Mall, Londra a fost cel de-al doilea din cadrul turului international demarat de Alexandrion Group, ȋn luna mai a acestui an. Primul whisky single malt romanesc, Carpathian Single Malt Whisky, produs de Alexandrion…

- Polonia este cel mai mare furnizor militar al Ucrainei si si-a indeplinit 100% promisiunile, in valoare de 1,8 miliarde de euro, potrivit studiului. In cifre absolute, Polonia se situeaza insa pe locul doi, dupa Statele Unite, care au livrat Ucrainei armament in valoare de 2.33 miliarde de euro – reprezentand…

- Poliția canadiana a impușcat marți doi barbați și șase ofițeri au fost raniți in timpul unui schimb de focuri intr-o banca din Columbia Britanica, iar casele din apropiere au fost evacuate dupa descoperirea unui posibil dispozitiv exploziv, a anunțat poliția, conform Reuters. Membrii echipei de intervenție…

- Cinci barbați au ajuns in arestul Poliției Suceava dupa au tabarat peste o femeie din Șcheia, au amenințat-o și i-au distrus doua geamuri de la casa. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, joi, 9 iunie, la ora 17.00, polițiștii Secției nr. 9 Poliție Rurala Șcheia au fost sesizați de catre o femeie…

- O femeie din Magurele, județul Ilfov, a fost rapita și batuta de patru barbați, unul dintre ei fiind fostul concubin. Trei dintre barbați sunt arestați preventiv, iar altul este plasat sub control judiciar, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O femeie a fost la doar un pas de moarte, in Magurele. A trecut prin clipe de coșmar, fiind rapita și ulterior batuta de fostul ei partener de viața, dar și de alți barbați care au decis sa ii dea ”o lecție”. Iata cum s-a intamplat totul și cu ce pedepse s-ar putea alege barbatul și cei trei prieteni…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Sergiu, un barbat nevazator, in varsta de 34 de ani, a povestit cum a fost pacalit de o agenție de imobiliare. Ce a marturisit, dupa ce a platit peste 1.000 de euro pentru o intalnire cu o femeie.