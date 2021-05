O femeia din statul american Georgia a descoperit in locuința ei, pentru a doua oara in ultimii 4 ani, un stup imens de aproximativ 100.000 de albine, informeaza CNN . Lisa Ohrmundt s-a confruntat in ultimii 14 ani cu multe situații „ințepate”, fiind nevoita sa apeleze la companii specializate in indepartarea albinelor. „Acum patru ani, in mai 2017, a fost indepartat un stup imens, cațiva ani mai incolo unul mai mic, in urma cu o saptamana altul mai mic, iar acum acesta, speram sa fie ultimul”, a declarat Lisa. Femeia a spus ca a descoperit stupul dupa ce vedea albinele zburand in jurul casei,…