- O femeie din Nevada a cumparat o casa și a ajuns, dintr-o greșeala, sa dețina un intreg orașel, cu 86 de proprietați. Femeia, din Sparks, a ajuns astfel sa dețina 86 de proprietați dupa ce a vrut sa-și cumpere o casa, scrie Business Insider, citeaza digi24.ro.

- Operație rara de transplant, la Institutul Clinic Fundeni. O femeie de 54 de ani a fost salvata de nepotul sau de 24 de ani, care i-a donat o parte din ficat. Andrei este militar la Scorpionii Roșii Craiova, iar spiritul lui de sacrificiu ar fi mers și mai departe. Spune ca ar fi facut acest gest pentru…

- Agenția „Moldsilva” da asigurari ca va livra cantitatea necesara de lemn tuturor celor 24 de ocoluri silvice din Republica Moldova. Lemnul respectiv vindut ulterior celor care au depus cereri de procurare la primarii pina la 31 iulie. Șeful Direcției Fond Forestier din cadrul Agenției „Moldsilva”, Iulian…

- Cum in perioada urmatoare, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe campania de control pe teren pentru anul de cerere 2022, directorul general al Agenției, Adrian Pintea, a adus cateva precizari legat modul in care membrii din echipele de control pot evita conflictul de interese…

- A trait un adevarat șoc in momentul in care a vazut ca a primit, dintr-o eroare, aproape 300 de salarii, in loc de unul singur. Este povestea unui barbat din Chile, care a spus ca va returna banii pe care i-a primit in plus. Ulterior, se pare ca s-a razgandit și s-a facut nevazut. Iata cum s-a intamplat…

- Germania a donat Republicii Moldova o stație automata de monitorizare a aerului atmosferic de tip trafic, care va fi capabila sa inregistreze un nivel de poluare preponderent influențat de emisiile provenite de la traficul auto, cu software-ul, analizoarele de gaze și consumabilele incluse, a anunțat…

- O femeie din Timișoara a platit unei agenții de turism suma de 4000 de euro pentru a beneficia de o vacanța de vis, in Zanzibar, alaturi de fiica sa. Cele doua nici nu au vazut Zanzibarul, dar au ramas și cu buza umflata și cu banii luați. Pe 7 februarie 2020, inainte de pandemia de Coronavirus, o femeie…

- Agenția ONU pentru refugiați a oferit pana acum indemnizații lunare unui numar de 51 de mii de refugiați, iar 8 mii dintre ei au primit indemnizația lunara și a doua oara. Declarația a fost facuta de Sergiu Gaina, oficialul UNHCR pentru Europa Libera ca raspuns la acuzațiile lansate de catre președintele…