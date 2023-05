Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din California a cumparat trei case abandonate dintr-un sat din Sicilia, cu un preț total de 3,30 dolari. In multe localitați parasite din Italia sunt scoase la vanzare case la prețuri incredibil de mici in incercarea de a atrage locuitori, scrie Insider.

- Bonnie Gooch, o femeie de 78 de ani cu doua condamnari anterioare pentru jafuri bancare, se confrunta cu noi acuzatii dupa ce a comis un nou jaf la o banca din Missouri, centrul SUA, transmite The Guardian. Jaful a avut loc pe 5 aprilie, intr-o banca din localitatea Pleasant Hill. Potrivit documentelor…

- Cantarețul Marcel Pavel, 63 de ani, a dat cateva declarații interesante cand a fost invitat la emisiunea „La cina cu Ionela Nastase și Adi Hadean”, la Digi 24. „Am satisfacut stagiul militar la Borșa, dupa un an și jumatate eram debusolat, pe ce drum s-o apuc. Mama era femeie de serviciu la școala…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, l-a felicitat prin telefon pe regele Charles al III-lea al Marii Britanii pentru viitoarea incoronare, eveniment ce va avea loc la 6 mai, dupa cum a anuntat Casa Alba. Citește și: Femeie sarmana, prinsa in Italia cand fura paine. Gestul polițiștilor…

- Italia blocheaza ChatGpt. Colecteaza ilegal date personale''Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal a dispus, cu efect imediat, limitarea temporara a prelucrarii datelor utilizatorilor italieni impotriva OpenAI'', compania nonprofit din California care a dezvoltat și gestioneaza aplicația…

- Insula Malta este situata in Marea Mediterana, la aproximativ 90 km sud de Sicilia, Italia si la 300 km est de Tunisia Are o suprafata de 316 km patrati si o populatie de aproximativ 500.000 de locuitori. In ceea ce priveste cultura, Malta are o istorie bogata si o identitate distincta, cu influente…

- Doua avioane de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) au lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre , o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina. Drona a cazut in apele marii. Deși asemenea aparate de zbor sunt staționate și in…

- Poveste similara cu cea din romanul „Baltagul” in Vrancea, o femeie ajungand in situația de a banui ca soțul sau a murit la scurt timp dupa ce ajunsese in Italia, unde urma sa lucreze la o stana. In martie anul trecut, soția a apelat insa la ajutorul instanței pentru a lamuri situația, spre deosebire…