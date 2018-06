Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Botosani au deschis un dosar penal pe numele unui sofer al unei firme de transport calatori, dupa ce o femeie a cazut accidental dintr-un autocar condus de catre acesta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Maria Carp.

- O femeie a ajuns, ieri, in stare grava la Spitalul Județean din Arad, dupa o intervenție dificila a medicilor SMURD, in casa in care femeia, potrivit unor surse citate de aradon.ro, era ținuta captiva de mai bine de doua luni, in cartierul aradean Gradiște. Potrivit aradon.ro, femeia de 60 de ani a…

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a spus ca accidentul a avut loc in localitatea Ratos, iar la fata locului echipajele de descarcerare au gasit in masina o fata si un baiat inconstienti."Cei doi ocupanti ai autoturismului au fost extrasi, inconstienti. (...) Din nefericire, dupa manevrele…

- O tanara de 19 ani a murit pe loc, iar prietenul ei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina lor a fost izbita de un autocar si un TIR. In accident au fost implicate o masina inmatriculata in Suceava doua autovehicule din Ucraina, circumstantele in care s-a produs nefericitul eveniment nefiind…

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.

- Incendiu in satul Sarbești, raionul Florești. O femeie in varsta de 26 de ani impreuna cu cei trei copii ai sai s-au ales cu arsuri grave, dupa ce camera din casa in care se aflau a fost cuprinsa de flacari azi noapte.

- Accident grav in jurul pranzului, astazi, pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și a izbit o autoutilitara ce venea din sens opus. In urma impactului, pasagera din mașina, o femeie de 44 de ani a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția…

- Un lift s-a prabușit intr-o cladire din centrul Bucureștiului in care se afla sediile mai multor instituții. O femeie care se afla in ascensor a fost transportata la spital, in stare grava. Incidentul a avut loc pe strada Mendeleev, in corpul de cladire al Uniunii Cineștilor.