O femeie a bătut un URS, cu mâinile goale, pentru a-și salva câinii - VIDEO Totul s-a petrecut in plina zi, atunci cand un urs si doi ursuleti au urcat pe gardul femeii, scrie stiri.md . Imediat, cei patru catei au fugit spre oaspetii nepoftiti pentru a-si apara gospodaria. Patrupezii au inceput sa latre și sa sara spre urs, care la randul sau l-a lovit de mai multe ori pe unul dintre caini.Femeia, vazad cele intamplate, a sarit in ajutorul cateilor sai. Ea a alergat spre urs si l-a inpins peste gard. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- A sarit la bataie cu un urs, pentru a-si apara ciinii. Este isprava unei femei din statul american California. Totul s-a petrecut in plina zi, atunci cind un urs si doi ursuleti au urcat pe gardul femeii. Imediat, cei patru catei au fugit spre oaspetii nepoftiti pentru a-si apara gospodaria. Patrupezii…

- Un tanar de 23 de ani, din Bacau a fost reținut de politisti pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. Polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au probat activitatea infracționala a unui tanar de 23 de ani, din Bacau, banuit de comiterea…

- S-a lansat o ancheta la Poliția din Arad dupa ce un politist ar fi batut o femeie pe motiv ca nu purta masca de protecție. Victima ar fi fost lasata inconștienta pe pe strada, aceasta fiind transportata la spital cu ambulanța. Femeia in varsta de 54 de ani este din comuna aradeana Buteni. Ea ar […]…

- O femeie in varsta (91 de ani) a murit din cauza unui stop cardiocirculator in parcarea punctului vaccinal Villorba (Treviso), sambata, 8 mai, in jurul orei 11. O femeie supusa cu o ora mai devreme la a doua doza de vaccin Pfizer, aștepta ca fiica sa fie imunizata si ea, cand a intrat in stop cardio-circulator.…

- F.T. Joi seara, in jurul orei 20, 30, polițiștii prahoveni au fost alertati ca un agent de paza al unui supermarket din zona de nord a Ploiestiului a fost agresat de catre doua persoane. Incidentul este descris de catre reprezentantii IPJ Prahova intr-un comunicat, astfel: ” La fata locului…

- Doua tinere din Spania au umilit o femeie in metrou, doar pentru ca au crezut ca e romanca. In realitate, femeia avea naționalitate venezueleanca. Cazul a ajuns la o instanța in Madrid.Doua spaniole sunt acuzate ca au umilit și lovit o femeie, iar acum sunt judecate. Cele doua sunt acuzate de xenofobie,…

- Intr-o agenție de pariuri din Anina, Caraș-Severin, a fost un scandal de zile mari atunci cand o femeie a mers sa-și ia soțul acasa de la pacanele. Barbatul a luat-o la bataie și l-a agresat și pe polițiștii ajunși la fața locului.Femeia a fost rupta in bataie cu un scaun, la fel și cei doi polițiști,…

- O femeie s-a salvat printr-o metoda inedita din mainile unui barbat care o agresa. Victima a sunat la 112 și a comandat o pizza. Incidentul s-a petrecut in Milano, Italia. Un barbat din Maroc in varsta de 25 de ani a fost arestat pentru ca ar fi agresat-o pe fosta sa partenera. Cei doi s-au desparțit…