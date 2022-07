Stiri pe aceeasi tema

- O femeie aflata vineri, 1 iulie, intr-o benzinarie din Sectorul 6 a amenintat ca va amplasa dispozitive explozive in incinta stației PECO, informeaza Politiei Capitalei, intr-un comunicat preluat de Agerpres . Dupa verificarile pirotehniștilor, alarma nu s-a verificat. In jurul orei 16,10, Sectia 25…

- O femeie a amenințat ca va amplasa o bomba la o benzinarie din Capitala vineri. La fața locului fac verificari polițiștii, specialiștii SRI și pirotehniștii, dar sunt prezente și echipaje de prim ajutor.

- O femeie aflata, vineri, intr o benzinarie din Sectorul 6 a amenintat ca va amplasa dispozitive explozive in incinta acesteia, informeaza Biroul de presa al Politiei Capitalei.Astazi, in jurul orei 16,10, Sectia 25 Politie a fost sesizata prin apel la 112 de catre angajata unei benzinarii din Sectorul…

- O femeie a amenințat ca va arunnca in aer o benzinarie din Sectorul 6 al Capitalei. Cea care a dat alarma la 112 a fost angajata societații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- ”Recensamantul nu este o activitate benevola din partea cetatenilor” Foto: Arhiva "Apel matinal" - Invitat: Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Emisiunea: "Matinal" - Rubrica: "Apel matinal"…

- Ne-am obișnuit sa ne plangem din cauza gunoaielor care sufoca județul Prahova și sa aratam cu degetul spre autoritațile care nu fac curat dupa noi mai des. Adevarul este ca. din pacate, nu doar autoritațile sunt de vina pentru situația din județ. Sunt printre noi cetațeni certați cu bunul…

- Pompierii și polițiștii din Caraș-Severin au fost solicitați, joi dimineața, sa intervina in cazul unei femei care amenința ca se arunca in gol de la etajul 4. La fața locului a ajuns și un negociator, insa la un moment dat, femeia a alunecat și a cazut. Femeia primește acum ingrijiri medicale. In aceasta…

- Caz șocant in Capitala. O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost atacata, miercuri dimineața, de o haita de caini maidanezi, in zona Lacul Morii. Femeia, in varsta de 43 de ani, a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini, in timp ce se afla pe podul „La Roșu”, de […] The post Femeie, sfașiata…