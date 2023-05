Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din localitatea timișeana Șandra. O femeie a fost ranita dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un cap de pod. „Astazi, 22 mai 2023, in urma apelului primit pe SNUAU 112 la ora 14:52, am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI […] Articolul O femeie a ajuns la spital dupa un accident pe o șosea din Timiș UPDATE Șoferul care a provocat accidentul era beat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .