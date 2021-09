Ionela Florentina PARLOG are 37 de ani și este din Braila. In urma cu cateva zile, femeia a mers la medic pentru ca avea dureri insuportabile de cap. Inițial, a mers la medicul psihiatru insa in urma examenului tomograf s-a constat ca pacienta avea nevoie de urgența de un consult de specialitate pentru ca avea o tumora de mari dimensiuni pe creier. Aceasta a fost transportata cu elicopterul la Iași, la Spitalul de Neurochirurgie unde, la scurt timp, a fost și operata. Acum, femeia este bine și urmeaza a fi externata. Medicii neurochirurgi au folosit acidul 5-aminolevulinic (5-ALA) pentru extirparea…