- O soacra din China a avut parte de surpriza vietii ei la nunta fiului. La ceremonie, aceasta si-a dat seama ca viitoarea nora este chiar fiica ei, pierduta in tinerete. Femeia a recunoscut pe mana viitoarei nurori un semn din naștere, pe care il avea fiica sa. Bucuria regasirii celor doua a fost mai…

- O femeie de 82 de ani, despre care familia spune ca a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Bistrița pe picioarele ei, fara sa fi fost depistata pozitiva la testul rapid pentru Covid-19 facut de echipajul de pe ambulanța care a preluat-o, a fost externata leguma, plina de vanatai și de rani pe corp…

- O descindere greșita a polițiștilor a bagat in sperieți o femeie și pe fiica acesteia. Totul s-a intamplat miercuri dimineața, in Clinceni, Ilfov, cand mascații au intrat in alta curte decat trebuia. Descinderea facea parte dintr-o acțiune ampla, in toata țara, a Direcției Transporturi de la Poliția…

- Un tribunal din China a hotarat ca un barbat sa ii plateasca fostei sotii pensia alimentara lunara, precum si suma unica de 7.700 dolari pentru treburile casnice realizate de catre aceasta in cei 5 ani de casnicie.

- O femeie de 31 de ani si fiica sa de 4 ani au murit intoxicate cu gaz, sambata noaptea, intr-un apartament din municipiul Barlad. Sotul femeii a apelat la numarul de urgenta 112 deoarece nimeni nu i-a raspuns la usa cand a incercat sa intre in locuinta. „Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit…

- Un bebeluș de 5 zile a fost gasit abandonat intr-o scara de bloc din Ramnicu Valcea. Descoperirea a fost facuta de o femeie care a anunțat organele de ordine. Citește și: Joe Biden trage semnalul ce alarma: China depașește SUA. Ne vor manca pranzul Descoperirea a fost facuta joi seara,…

- Noul presedinte al SUA, democratul Joe Biden, a desemnat-o pe Avril Haines in functia de director pentru informatii nationale, prima femeie care va prelua misiunea, un post creat dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. In varsta de 51 de ani, fost director adjunct al Agentiei Centrale de…

- O femeie, de 86 de ani, din județul Dolj, este cautata de poliție, dupa ce a disparut de la locuința fiului, care se afla in Gorj. Astfel, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizati ieri de catre un barbat, de 53 de ani, din comuna Turburea, cu privire la faptul…