Ani de zile, "Amarante" a fost un nume de referința in peisajul restaurantelor bacauane; de cateva saptamani, insa, numele restaurantului s-a schimbat in "N1". Odata cu numele s-au schimbat și alte lucruri, dupa cum ne-a precizat Lucian Facauaru, cel care a investit idei și bani in deschiderea locației N1 in Bacau. Lucian Facauaru nu este […]