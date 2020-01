Stiri pe aceeasi tema

- Un val de indignare a cuprins opinia publica din intreaga lume, dupa ce un porc a fost obligat sa faca bungee jumping la un parc de distracții din China.Incidentul a avut loc pe 18 ianuarie in parcul tematic Meixin Red Wine Town, in municipalitatea chineza Chongqing, din sud-vestul Chinei, cand un porc…

- Cantaretul canadian Justin Bieber a anuntat miercuri ca sufera de boala Lyme, informeaza AFP. "Am fost recent diagnosticat cu boala Lyme si, in plus, am un caz serios de mononucleoza cronica ce imi afecteaza pielea, functiile neurologice, energia si sanatatea mea in general", a scris vedeta…

- Banca Nationala a Romaniei isi extinde prezenta in mediul online prin lansarea oficiala a contului de Instagram, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES. "Prin dezvoltarea continua a portofoliului de instrumente digitale de comunicare, Banca Nationala a Romaniei urmareste atragerea unor noi segmente…

- Șase persoane au fost ucise marti in urma unui atac armat la un spital din orasul Ostrava, aflat in nord-estul Republicii Cehe, a informat politia.Autoritatile au informat pe Twitter ca au demarat o operatiune pentru a il cauta pe suspect.

- O femeie din China, aflata in ultimele luni de sarcina a mers la un control de rutina la spital. In sala de așteptare, nimeni nu i-a oferit locul, astfel ca soțul sau a gasit imediat o soluție, transmite excelsior.com.mx.Vazand ca nimeni dintre cei aflați in sala de așteptare nu se ridica pentru a-i…

- O adolescenta din America care folosește tutorialele despre machiaj pe aplicația TikTok pentru a a sensibiliza oamenii cu privire la gulagul musulmanilor din China susține ca videoclipurile sale sunt cenzurate de platforma, relateaza The Guardian. Feroza Aziz, în vârsta de 17 ani, apare…

- Sa facem cunoștința cu Elisabeth Van Aalderen, o tanara artista pasionata pana in maduva oaselor de fotografie. Traiește cu și pentru a imortaliza subtilitatea și detaliile vieții intr-un cadru care transforma realitatea in arta. Elisabeth promoveaza frumusețea femeilor care sufera depigmentari ale…