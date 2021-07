Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul „It Gets Better”, Swedish House Mafia a lansat „Lifetime”, in colaborare cu Ty Dolla $ign și 070 Shake. Piesa a avut parte de o premiera la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon și a fost primita cu entuziasm de fani. Swedish House Mafia (SHM) este un grup suedez de muzica house, din…

- Dupa ce s-a intors cu materialul „Intro”, Logic a revenit inca o data cu noul single „Get Up”. Dupa „Intro”, a urmat cu compilația sa de single-uri din mixtape-urile sale Young Sinatra, apoi a lansat „Vaccine” și acum „Get Up”. Acestea fiind spuse, aștept parerile voastre! Enjoy!

- Andreea Olaru revine cu un nou proiect intitulat Y.A.L. („You Are Love”) și lanseaza prima piesa din cadrul acestuia – „Don’t Let Me Fall In”. Referitor la proiect, Andreea Olaru a declarat: „Y.A.L- inseamna . De ce ? Pentru ca simt și cred ca din asta m-a creat Dumnezeu; la fel ca pe fiecare din noi.…

- Schimbare in varful clasamentului Virgin Radio HOT 30. Piesa care se instalase in urma cu o saptamana pe primul loc se muta acum in fruntea topului, in timp ”Rampampam” coboara pe doi. Daca pentru liderul din urma cu o saptamana nu este o coborare mare in preferințele ascultatorilor Virgin Radio Romania,…

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…

- Piesa este compusa de Alin Neagoe, basistul trupei, si Denisa Demian. “Mai stai” este o piesa de dragoste, asa cum ne-au obisnuit membrii trupei. In perioada pandemiei, trupa The Humans a compus mai multe cantece pe care abia astepta sa le faca auzite publicului larg, declarand ca abia astepta concertele…

- The Weeknd si Ariana Grande ocupa pe primul loc in clasamentul Billboard Hot 100 cu remix-ul piesei „Save Your Tears”. Piesa originala „Save Your Tears” a fost lansata in 2020, ca parte a albumului „After Hours”, iar saptamana trecuta ocupa pozitia a sasea in topul american al single-urilor.…

- Anul acesta solicita sunete și imnuri care sa ne scoata pe toți din blocaj și sa ne catapulteze direct pe ringul de dans, iar cel mai recent single „The Best” al lui Hook N Sling cu Galantis și Karen Harding face exact asta! Piesa are ingredientele necesare pentru a zgudui topurile in 2021 și este gata…