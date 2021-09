Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Azi, 8 septembrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei minore de 15 ani. In data de 7 septembrie,…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a plecat, marți, in jurul orei 15 de acasa și de atunci este de negasit. Familia a anunțat, miercuri, poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii fetei, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Estera-Ionela…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a plecat, marți, in jurul orei 15 de acasa și de atunci este de negasit. Familia a anunțat, miercuri, poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii fetei, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Estera-Ionela…

- Blidar Ecaterina Iolanda, in varsta de 15 ani, cautata de doua zile, a fost gasita in aceasta dimineața de polițiști. Fata se afla intr-o comunitate de romi din Șomcuta Mare. Minora din Bozanta Mare era cautata de iubitul ei, care ne-a solicitat disperat sa-l ajutam sa o gaseasca. Source

- Minora a fost gasita pe raza municipiului Cluj Napoca și nu a fost victima vreunei infractiuni, a anunțat, joi, Biroul de Presa al IPJ Alba. Știrea inițiala Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la…

- O fata de doar 12 ani a plecat joi seara, la ora 18, de acasa și nu s-a mai intors pana acum. Parinții i-au reclamat dispariția la poliție, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale au preluat cazul fetei din localitatea Satchinez. Cand a plecat de acasa, Graure Lacramioara Florentina purta…

- O fata de doar 12 ani a plecat joi seara, la ora 18, de acasa și nu s-a mai intors pana acum. Parinții i-au reclamat dispariția la poliție, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale au preluat cazul fetei din localitatea Satchinez. Cand a plecat de acasa, Graure Lacramioara Florentina purta…