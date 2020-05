Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 17 ani, din Pitești, este cautata in toata țara, dupa ce ultima data a fost vazuta in timp ce era urcata de trei barbați intr-o mașina, cu forta. Tatal ei a alertat poliția.

- O minora de 17 ani, din Pitesti, este cautata la nivel national, dupa ce, miercuri seara, in timp ce se afla pe o strada din Pitesti, ar fi fost urcata cu forta intr-un autoturism, care ulterior ar fi plecat intr-o directie necunoscuta.

- Doi barbati din Arges vor fi prezentati duminica Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges, cu propunere de luare a unei masuri preventive dupa ce sambata noaptea s-au lovit violent in strada,

- Instituția Prefectului informeaza ca Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Argeș iși va reduce de maine activitatea foarte mult. 16 polițiști din cadrul Serviciului vor lucra, in perioada starii de urgența, la Inspectoratul de Poliție Județean. Dupa delegarea…

- Patru persoane au ajuns la spital, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cap de pod, politistii ajunsi la fata locului constatand ca soferul era baut, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu.Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe drumul…

- Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, unul dintre suspecti are 40 de ani si este din Pitesti, iar celalalt are 55 de ani si este din Campina, judetul Prahova. Ei sunt cercetati pentru frauda informatica si acces ilegal la un sistem informatic, precum…